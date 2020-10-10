Двое казанцев перевели мошенникам более полумиллиона рублей

Жители Казани, 42-летняя женщина и 69-летний мужчина, стали жертвами мошенников и перевели неизвестным более полумиллиона рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре он озвучил данные женщины и спросил, не производила ли она за последний час какие-либо операции с использованием карты. Лжесотрудник сообщил, что его коллеги выявили мошеннические действия по ее карте. Чтобы обезопасить средства, необходимо усилить степень защиты. Женщина сообщила незнакомцу подробные данные своей банковской карты. В результате с нее списали 88 тыс. и 59 тыс. рублей. Все это время незнакомец вел разговор с женщиной и убеждал, что деньги спустя время вернутся обратно на карту. В дальнейшем он порекомендовал перевести все оставшиеся деньги на виртуальную карту, что женщина и сделала. Однако после сообщения последнего кода собеседник прекратил с ней разговор. Женщина перезвонила оператору службы поддержки и, заблокировав свои карты, обратилась в полицию. В результате женщина потеряла 272 тыс. рублей.

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Второму потерпевшему — пенсионеру — позвонили из банка и сообщили, что его картой могут воспользоваться мошенники, а чтобы этого не допустить, нужно снять все деньги и положить их на другой счет, который ему выдадут через несколько дней. Мужчина выполнил все инструкции звонившего и перевел на указанный счет 273 тыс. рублей. Потерпевший понял, что его обманули, когда обратился в банк за новой картой.

По данным фактам полицейские возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража с банковской карты», сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В сентябре ЦБ предупредил банки о выявленной схеме мошенничества с использованием номеров телефонов и последних цифр карт клиентов банков.

