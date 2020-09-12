ЦБ РФ нашел новую схему мошенничества с помощью голосового меню в банке

ЦБ предупредил банки о выявленной схеме мошенничества с использованием номеров телефонов и последних цифр карт клиентов банков, сообщает РБК.



Схема позволила мошенникам получить и использовать дополнительные сведения о клиентах одного из банков. Звоня в банк с подмененных номеров, злоумышленники обращались в систему интерактивного голосового меню. Так они получали информацию об остатках на счетах будущих жертв. Затем они применяли эти данные, когда звонили клиентам банков.

Такая схема мошенничества стала возможной из-за несоблюдения одной из кредитных организаций данных в 2019 году рекомендаций по защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню и противодействию мобильному мошенничеству.

Напомним, в конце августа Центробанк и Visa сообщили об утечке данных 55 тыс. карт.

