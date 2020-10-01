Google презентовал Pixel 5 и другие гаджеты
Корпорация Google провела презентацию своих продуктов, которые она готова выпустить на рынок. Главным элементом стал флагманский смартфон компании — Pixel 5.
Гаджет получил процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Оперативная память составляет 8 гигабайт, встроенная память — 128 гигабайт, сообщили в компании.
Также представлен Pixel 4A. Он получил более широкий экран, но меньшую оперативную память.
Другими продуктами Google стали умная колонка Nest Audio, ТВ-приставка Chromecast и операционная система для телевизоров Google TV.Технологии
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