В Татарстане число умерших от коронавируса выросло до 85

Фото: Илья Репин

Сегодня в Татарстане подтвердились два новых случая смерти — мужчины и женщины — от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве РТ.



В Набережно-Челнинской инфекционной больнице скончалась женщина 1946 года рождения. Ее госпитализировали с двусторонней внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом, также у нее имелись хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Еще одного погибшего, мужчину 1945 года рождения, доставили в Альметьевскую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Его состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всего на 9 октября в РТ зарегистрировано 85 случаев смерти.