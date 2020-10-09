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В Татарстане число умерших от коронавируса выросло до 85

15:35, 09.10.2020
В Татарстане число умерших от коронавируса выросло до 85
Фото: Илья Репин

Сегодня в Татарстане подтвердились два новых случая смерти — мужчины и женщины — от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

В Набережно-Челнинской инфекционной больнице скончалась женщина 1946 года рождения. Ее госпитализировали с двусторонней внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом, также у нее имелись хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Еще одного погибшего, мужчину 1945 года рождения, доставили в Альметьевскую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Его состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всего на 9 октября в РТ зарегистрировано 85 случаев смерти.

Происшествия Татарстан
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