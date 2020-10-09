Замначальника отдела полиции в Казани задержан по подозрению в получении взятки

Замначальника отдела полиции в Казани задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки.



Если этот факт вымогательства подтвердится, полицейского уволят из МВД, руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Источники «Реального времени» подтверждают, что задержали замначальника отдела полиции Ильназа Ситдикова. В его кабинете проводились обыски. Его подозревают в покровительстве нелегального бизнеса участников группировки «Суконовские».

Были подробности о фигурировании сумм порядка 100 тысяч рублей.