Прокуратуру Татарстана заинтересовало видео, где инвалид спускается на руках по лестнице

Фото: кадр видео

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту появления видео из Зеленодольской поликлиники, где инвалид-колясочник на руках спускается по лестнице. Ролик опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина вынужден спускаться два лестничных пролета на руках. За ним следует сопровождающая женщина с инвалидной коляской. Интересная деталь: у мужчины с собой имеется детский стульчик, что может говорить о том, что в происходящем для него нет ничего нового.

За кадром кто-то объясняет, что у здания есть отдельный вход с пандусом. На что слышится ответ: «Нет там ничего».

Ролик прерывается на объяснение одного из медицинских работников, которая показала отдельный вход для инвалидов. Там действительно оказался пандус, однако дверь, ведущая в поликлинику, оказалась закрыта на ключ. Дверь открывается по звонку — кнопка расположена при входе рядом с пандусом.

Когда именно произошел инцидент, не сообщается. Ролик быстро обратил на себя внимание пользователей. Случаем уже заинтересовалась прокуратура Татарстана.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Зеленодольского района. Там объяснили, что с 2015 года поликлиника оборудована пандусом и «определена логистика движения лиц с ограниченными физическими возможностями».

«В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» [...] был установлен пандус со стороны входа во флюорографический кабинет и предусмотрен в цокольном этаже отдельный кабинет для приема лиц данной категории. Рядом с пандусом справа установлена кнопка вызова сотрудников поликлиники, о чем свидетельствуют знаки. Кроме того, с фасадной стороны поликлиники №1 размещен указатель от том, где расположен пандус для маломобильной группы», — гласит сообщение пресс-службы исполкома Зеленодольска.



Ранее подобный скандал произошел в Башкирии. Бывший десантник Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, показал в Instagram, что ему приходится карабкаться по лестнице, чтобы попасть в медучреждение Уфы.

