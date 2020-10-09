Жители Татарстана могут воспользоваться инновационным способом покупок в кредит в офлайн-магазинах

Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и предложил клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. С помощью сервиса клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.

К сервису «Покупай со Сбербанком» подключилось свыше 200 офлайн-партнеров, это более 450 торговых точек в Татарстане. В их число вошли крупные ретейлеры мебели, строительных товаров, товаров для дома и садоводства, спортивных товаров, оконные производства, автомагазины, свадебные салоны и др.

Чтобы оформить кредит в магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком», клиенту необходимо сообщить о своем желании продавцу в торговой точке. Затем потребуется вставить/приложить свою дебетовую карту Сбербанка и ввести ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи. Весь процесс занимает не более 5 минут. После завершения оформления продавец передает товар покупателю.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Такой способ кредитования становится очень популярным среди торговых сетей и розничных точек в республике. Это обусловлено повышенным спросом покупателей на такие услуги. Предложение оформить кредит на понравившейся товар прямо на кассе становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Покупатель оперативно получает желаемый товар, а магазин — нового клиента».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"