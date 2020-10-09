В Татарстане проводится вакцинация диких животных от бешенства

В Татарстане проводится вакцинация диких животных от бешенства. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам РТ.

Сотрудники госкомитета вместе с районными государственными ветеринарными объединениями проводят мероприятия по вакцинации плотоядных животных, в том числе лисиц, корсаков, волков против бешенства. Вакцина входит в состав приманки, которую оставляют в местах обитания диких зверей.

ojm.tatarstan.ru

Осенью в охотничьих угодьях Татарстана будет разложено 900 тысяч доз вакцины «Рабистав».

Ранее в селе Пестречинского района установили карантин по бешенству.

