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Инвестирует ли iHerb в создание бондовой зоны в Татарстане — информация казанского Кремля

11:07, 08.10.2020
Инвестирует ли iHerb в создание бондовой зоны в Татарстане — информация казанского Кремля
Фото: realnoevremya.ru

Новость об участии американской компании iHerb в создании бондовой зоны в Татарстане в руководстве республики узнали из СМИ, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она рассказала, что сейчас оператор этого проекта, «Почта России», занимается организацией процесса. «Заинтересованность таких крупных зарубежных игроков в формировании бондовой зоны говорит о том, что это необходимый на сегодняшний день инструмент», — отметила Галимова.

Она заявила также, что в руководстве республики только приветствуют приход такого серьезного инвестора. Предположительно, была договоренность, что к 1 ноября должны быть серьезные подвижки в создании бондовой зоны, заявила руководитель пресс-службы.

Вчера СМИ сообщили, что американский онлайн-ретейлер iHerb, частично заблокированный на территории России по решению суда, инвестирует $100 млн в развитие логистики в России. Компания планирует участвовать в создании бондовой зоны в Татарстане.

Общество Татарстан
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