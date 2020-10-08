Инвестирует ли iHerb в создание бондовой зоны в Татарстане — информация казанского Кремля

Новость об участии американской компании iHerb в создании бондовой зоны в Татарстане в руководстве республики узнали из СМИ, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она рассказала, что сейчас оператор этого проекта, «Почта России», занимается организацией процесса. «Заинтересованность таких крупных зарубежных игроков в формировании бондовой зоны говорит о том, что это необходимый на сегодняшний день инструмент», — отметила Галимова.

Она заявила также, что в руководстве республики только приветствуют приход такого серьезного инвестора. Предположительно, была договоренность, что к 1 ноября должны быть серьезные подвижки в создании бондовой зоны, заявила руководитель пресс-службы.

Вчера СМИ сообщили, что американский онлайн-ретейлер iHerb, частично заблокированный на территории России по решению суда, инвестирует $100 млн в развитие логистики в России. Компания планирует участвовать в создании бондовой зоны в Татарстане.