В следующий понедельник вода в кранах домов трех районов Казани окрасится в зеленый цвет

В Казани в следующий понедельник, 12 октября, будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов введут краситель зеленого цвета Уранин-А.

Жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани просят при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети по телефону: +7(843)291-87-95.

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Отмечается, что краситель Уранин-А можно применять в системах теплоснабжения, Роспотребнадзор разрешил применять его в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.