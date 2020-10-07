Плюс один город на карте цифровизации Татарстана: МТС запустил фиксированный интернет в Зеленодольске

МТС расширила покрытие сетей фиксированной связи на территории республики и начала подключение абонентов к безлимитному домашнему интернету в Зеленодольске.

В сентябре компания завершила первый этап строительства сетей фиксированного интернета в Зеленодольске, и доступ к сервисам фиксированной связи получили почти 2 500 домохозяйств. Как рассказал оператор в рамках подготовки партнерского материала, сеть строится по технологии FTTB. Она позволяет абонентам пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

«Уже в одиннадцати городах Татарстана есть возможность подключить высокоскоростной интернет от МТС — это более 70% жителей республики. Развитие сетей — одна из важных государственных задач, обусловленная необходимостью преодоления цифрового неравенства. Помимо физических лиц на территориях малых городов присутствуют также производственные и промышленные объекты, коммерческие организации, для которых крайне важно стабильное подключение к интернету. Фиксированный интернет — надежный канал передачи данных как с точки зрения бесперебойности, так и в вопросе защищенности информации», — комментирует директор филиала МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров.