Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИСУ Татарстана отменило определение поставщика по рекультивации свалки в Мензелинске

13:21, 07.10.2020
ГИСУ Татарстана отменило определение поставщика по рекультивации свалки в Мензелинске
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

6 октября ГИСУ Татарстана отменило определение поставщика по рекультивации свалки в Мензелинске, сообщается на сайте госзакупок.

24 сентября завершился прием заявок, 25 сентября были подведены итоги электронного аукциона.

Свалка расположена в 1,7 км от деревни Мияшево. Ее площадь, согласно документации, превышает 60 тыс. кв. м. Начальная стоимость контракта составляет 171,5 млн рублей.

pixabay.com

Ранее «Реальное время» сообщало, что ГИСУ Татарстана объявляло тендер на рекультивацию свалки в Мензелинске. Начальная стоимость контракта — 171,5 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также