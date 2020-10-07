ГИСУ Татарстана отменило определение поставщика по рекультивации свалки в Мензелинске
6 октября ГИСУ Татарстана отменило определение поставщика по рекультивации свалки в Мензелинске, сообщается на сайте госзакупок.
24 сентября завершился прием заявок, 25 сентября были подведены итоги электронного аукциона.
Свалка расположена в 1,7 км от деревни Мияшево. Ее площадь, согласно документации, превышает 60 тыс. кв. м. Начальная стоимость контракта составляет 171,5 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что ГИСУ Татарстана объявляло тендер на рекультивацию свалки в Мензелинске. Начальная стоимость контракта — 171,5 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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