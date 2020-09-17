ГИСУ Татарстана потратит на рекультивацию свалки в Мензелинске до 171 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИСУ Татарстана объявило тендер на рекультивацию свалки в Мензелинске. Начальная стоимость контракта составляет 171,5 млн рублей.

Прием заявок стартовал 16 сентября и продлится до 24 сентября. Аукцион предполагается провести 25 сентября, следует из сообщения на портале госзакупок.

Согласно технической документации, свалка расположена в 1,7 км от деревни Мияшево. Ее площадь превышает 60 тыс. кв. м.

Ранее уже сообщалось, что по федеральному проекту «Чистая страна» в Татарстане запланированы несколько мероприятий, в том числе и рекультивация этой свалки. Уже тогда глава Минэкологии РТ Александр Шадриков называл стоимость работ — 171,5 млн рублей.

Напомним, в июле начались работы по рекультивации свалки возле села Прости в Нижнекамском районе. Их стоимость оценивается в 0,7 млрд рублей.