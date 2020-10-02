В Татарстане при досмотре автомобиля инспекторы обнаружили оружие

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по РТ

В Челнах госавтоинспекторы остановили автомобиль BMW, в котором при досмотре обнаружили оружие. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили на стационарном посту полиции иномарку, следовавшую из Санкт-Петербурга в Челябинск. Стражи порядка заметили, что водитель нервничает, поэтому решили провести досмотр.

Во время личного досмотра из спортивной сумки вытащили коробку из-под сока, внутри которой был спрятан переделанный для стрельбы сигнальный пистолет и шесть патронов к нему.

Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», передает RT-online.ru.



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