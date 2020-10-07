В работе Telegram произошел очередной сбой

В работе мессенджера Telegram ночью произошел новый сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В России о проблемах сообщили жители Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Калининграда. Жалобы также поступают из Белоруссии, на Украины, Италии, Германии и Нидерландов.

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Большинство пользователей сообщали о проблемах с подключением к серверы, 10% пожаловались на трудности в отправке сообщений.



Ранее Дуров назвал причину сбоя в Telegram, затронувшего Казань.

