В Татарстане и других регионах России резко подорожал сахар — видео

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В Татарстане и других регионах России резко дорожает сахар, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Еще на прошлой неделе по республике средняя стоимость сахара составляла 35 рублей за килограмм, сегодня уже — 40—45 рублей.



Отчасти это связано с тем, что в этом году в России собирают меньше объемов урожая сахарной свеклы. Во второй половине прошлого года цены на сахар были крайне низкими по причине того, что этот продукт производили с избытком. Это стало критически убыточным. В связи с этим прекратили свою работу три сахарных завода, в том числе и в Татарстане.



Кроме того, в Казани из-за ажиотажного спроса в аптеках подорожали градусники.