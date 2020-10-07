В Нижнекамске пройдет международный фестиваль детских фильмов «Ноль плюс»

В Нижнекамске 22 октября пройдет международный фестиваль детских фильмов «Ноль плюс». Сеансы будут проходить в течение всего дня в кинотеатре «Восход».

В 10:00 для детей и их родителей покажут мультфильмы. В 14:00 в кинотеатре стартуют кинопоказы короткометражных фильмов «Легко ли быть молодым», в 18:00 — показ короткометражек «Как сбываются мечты». Вход на сеансы свободный, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

С 31 октября по 3 ноября в Казани пройдет инклюзивный фестиваль «На равных».

