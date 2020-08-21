Дорогу-дублер Горьковского шоссе в Казани построит «Волга-Автодор»

Строительство автодороги от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе Казани обойдется в 497,5 млн рублей — именно столько за него готова заплатить компания «Волга-Автодор». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В аукционе на строительство дороги приняли участие две компании: «Татнефтедор» и «Волга-Автодор». Начальная цена контракта составила 500 млн рублей.

Победитель должен выполнить работы до 18 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут еще 28 участков в дачных и садовых товариществах.