Жительница Казани пожаловалась на ужасные условия в общежитии

Фото: соцсети

Жительница Казани опубликовала в одном из сообществ в соцсети фотографии общежития, в котором протекают потолки, а на полу образуются большие лужи. По ее словам, ремонта в здании не было уже примерно 25 лет.

«За сентябрь в общежитии было затоплено несколько комнат. Уже не говорю о том, что в коридорах круглогодично капает. Когда пригласили представителей ЖКХ, они пришли и стояли под зонтиком, делая вид, что ищут причину потопа», — написала автор поста.

Фото: соцсети

На фотографиях видно, что на полу в коридоре лужи, с потолка капает вода. Со стен сыпется штукатурка, а стена в санузле представляет собой кирпичную кладку.

Фото: соцсети

По словам девушки, ремонт, запланированный в общежитии на этот год, закончился сменой плафонов для ламп.

В сентябре студент КФУ разместил в соцсети фотографии обшарпанных стен здания общежития университета.

