В Казани в последние дни работы выставки «Матисс. Пикассо. Шагал..» пройдут экскурсии и игровые программы

В центре «Эрмитаж-Казань» 18 октября завершает работу выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа». В последние дни работы для посетителей пройдут экскурсии и игры.

Так, 13 октября в 16:00 в Instagram центра «Эрмитаж-Казань» пройдет онлайн-экскурсия «Больше чем любовь. Томская муза французского творца» совместно с городским экскурсоводом из Томска Дарьей Павловой. Пользователям покажут дом Лидии Делекторской и расскажут, почему она уехала во Францию и какие отношения связывали русскую девушку и французского мастера Анри Матисса.

realnoevremya.ru

10, 11, 17 и 18 октября в «Эрмитаже» пройдут творческие занятия «Коллаж — это вам не пазл!», «Раскрась как Матисс», игровая карта «Путешествие в искусство», семейная игровая программа Family travel.

18 октября, в день закрытия выставки, между посетителями разыграют каталог выставки «Матисс.Пикассо.Шагал...», сообщает пресс-служба «Казанского Кремля».



В сентябре эту выставку обновили. В экспозиции заменили более 120 произведении графики.