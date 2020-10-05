Исследование: каждый четвертый пользователь Рунета подписан на своих учителей в соцсетях

Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe ко Дню учителя провели онлайн-опрос пользователей рунета. Выяснилось, что каждый четвертый респондент (24%) подписан на своих учителей в социальных сетях.

Еще 22% опрошенных заявили, что их педагоги не пользуются ими. 45% респондентов не искали своих учителей.

После окончания школы 59% не поддерживают связь со своими учителями. Но среди тех, кто продолжает общение после выпуска, 48% опрашиваемых хотя бы один раз приходили к любимому преподавателю лично и поздравляли подарком или цветами с Днем учителя. Каждый третий (34%) поздравляет в соцсетях, отправляя виртуальный подарок (64%), текстовое сообщение (61%) или аудио- видеозапись (10%). Еще 16% предпочитают позвонить по телефону.



Чаще всего любимыми преподавателями называют учителей русского языка и литературы (41% опрошенных), математики (33%), истории (32%), учителей начальных классов (25%), а также учителей физкультуры (19%). А вот в качестве нелюбимых респонденты вспоминают учителей химии (32% опрошенных), физики (27%), математики (26%), иностранного языка (24%) и физкультуры (17%).

Более половины опрошенных респондентов помнят имя классного руководителя (таких оказалось 66%) и первого учителя (61%).

Кроме того, выяснилось, что каждый пятый опрошенный пользователь приходил на одну встречу выпускников, 27% опрошенных делали это несколько раз после окончания школы. 6% ежегодно встречаются с выпускниками. Почти половина вообще не встречались со своими одноклассниками после школы.