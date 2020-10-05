«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором «зеленом дерби» в сезоне
«Ак Барс» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это вторая победа казанцев в рамках «зеленого дерби» в сезоне.
Казанцы открыли счет уже на 5-й минуте встречи, реализовав большинство. Уфимцы отыгрались во втором периоде благодаря усилиям Пустозерова.
В заключительной трети хоккеисты «Ак Барса» завладели игровым преимуществом и смогли переломить ход матча. Вначале Азеведо с отрицательного угла отправил вторую шайбу в ворота Скрынника, а потом Галимов удачно завершил комбинацию партнеров.
Как Ази так все просчитал? Гений! pic.twitter.com/X58uMrTpYE— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020
В самом конце встречи Да Коста оформил дубль и установил окончательный счет матча.
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы:
1:0 Да Коста (Галиев, Лямкин, 04:55)
1:1 Пустозеров (23:51)
2:1 Азеведо (Кормье, 42:02)
3:1 Галимов (Галиев, Да Коста, 45:32)
4:1 Да Коста.
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