«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором «зеленом дерби» в сезоне

«Ак Барс» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это вторая победа казанцев в рамках «зеленого дерби» в сезоне.

Казанцы открыли счет уже на 5-й минуте встречи, реализовав большинство. Уфимцы отыгрались во втором периоде благодаря усилиям Пустозерова.

В заключительной трети хоккеисты «Ак Барса» завладели игровым преимуществом и смогли переломить ход матча. Вначале Азеведо с отрицательного угла отправил вторую шайбу в ворота Скрынника, а потом Галимов удачно завершил комбинацию партнеров.

Как Ази так все просчитал? Гений! pic.twitter.com/X58uMrTpYE — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020

В самом конце встречи Да Коста оформил дубль и установил окончательный счет матча.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы:

1:0 Да Коста (Галиев, Лямкин, 04:55)

1:1 Пустозеров (23:51)

2:1 Азеведо (Кормье, 42:02)

3:1 Галимов (Галиев, Да Коста, 45:32)

4:1 Да Коста.