ФСБ и Следком подозревают топ-менеджера нефтяной компании в попытке продать технологии

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета подозревают топ-менеджера компании из топливно-энергетического сектора в промышленном шпионаже. По версии следствия, он пытался продать чертежи сложных приборов.

Конструкторскую документацию на приборы для диагностики объектов нефтяной отрасли топ-менеджер пытался продать знакомому предпринимателю, передает пресс-служба СКР. За эти документы он просил 400 млн рублей. На разработку прибора было потрачено более 2 млрд рублей.

В Следкоме подчеркивают, что преступление пресечено совместно с управлением «П» Службы экономической безопасности ФСБ. Задержан подозреваемый с поличным при попытке передать документацию покупателю.

Ведомство не называет компанию, в руководстве которой состоял подозреваемый. Сообщается однако, что это — «одно из принадлежащих государству акционерных обществ».