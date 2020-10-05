В мэрии Казани объяснили, что делать, если батареи в квартирах слишком жаркие

Первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин объяснил, что делать, если с началом отопительного сезона в квартирах становится слишком жарко. Об этом он рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии.

«В этой ситуации порядок действий понятен: общее собрание жильцов, общее решение по установлению предпочтительного температурного режима, далее — обращение в управляющую компанию», — сказал Калинкин.

kzn.ru

По словам чиновника, в многоквартирных домах температура не выставляется по отдельным заявкам. При этом приходят на собрания собственников люди неохотно.

«Кто-то ссылается на занятость, кто-то не хочет спорить с соседями, но надо уметь договариваться, слушать и слышать друг друга», — добавил Калинкин.



Ранее жительница Казани пожаловалась на 30-градусную жару в квартире из-за перетопа.

