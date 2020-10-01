В работе приложений «Тинькофф» и «Альфа-Банка» произошел сбой
Сегодня пользователи интернет-приложений «Тинькофф» и «Альфа-Банка» зафиксировали сбой в их работе. В частности, перебои наблюдаются в Казани.
Под данным сервиса Downdetector, пик перебоев у «Тинькофф» пришелся на время с 8 до 11 утра.
Самое большое количество сбоев — в центральной части России.
Пик сбоев у «Альфа-Банка», по данным сервиса Downdetector, пришелся на 10.45.
Большая часть сбоев зафиксирована в Санкт-Петербурге и Москве.ЭкономикаБанки
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