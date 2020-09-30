Дуров пообещал запустить комментарии в телеграм-каналах

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о возможности открыть комментарии в телеграм-каналах. Опция будет доступна при обновлении приложения.

Создатель мессенджера подчеркнул, что комментарии откроются только в некоторых каналах. В их числе и канал самого Дурова.

Он также рассказал, что комментарии будут похожи на групповой чат: «На самом деле, все комментарии в канале будут размещаться в групповом чате, связанном с каналом».

Напомним, что многие администраторы телеграм-каналов хвалили мессенджер именно за отсутствие комментариев.