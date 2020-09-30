Экс-ведущий «Такси» на ТНТ призвал водителей и пешеходов Казани соблюдать ПДД

Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану

Российский телеведущий, режиссер и актер Алексей Куличков призвал пешеходов и водителей Казани соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану.

«Это делается для того, чтобы водители реагировали быстрее. Я сам сталкивался с тем, что некоторые пешеходы вечером появляются из ниоткуда. Световозвращающие элементы полезны для всех — пешеход останется в безопасности, и водитель не попадет в ДТП», — ответил Куличков на вопрос об эффективности световозвращающих элементов у пешеходов.

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану

Он отметил важность использования в машинах детских кресел, заявив, что водитель несет ответственность за ребенка.

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану

Напомним, что Госавтоинспекция МВД по РТ переходит на усиленный режим работы в связи с ростом количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей.

