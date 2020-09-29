Казанские активисты обратились в прокуратуру с просьбой законсервировать опасный недострой около общежитий КФУ

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обратились в республиканскую прокуратуру по поводу опасного недостроя на улице Красной Позиции, 2, в Советском районе Казани.

Рядом с заброшенным двухэтажным зданием без ограждений находятся три корпуса студенческого общежития КФУ, прогимназия и детский сад. Опасное здание общественники обнаружили во время всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу».

Здание не огорожено, построено непосредственно под линиями электропередач. По данным активистов, в недострое собираются «асоциальные элементы», которые нарушают общественный порядок и могут быть опасны для проходящих мимо детей и подростков.

При прекращении эксплуатации здания собственник должен был закрыть свободный доступ на объект, принять меры, предупреждающие причинение вреда населению. Однако этого не было сделано.

Член регионального штаба ОНФ Ринат Фазылов рассказал, что активисты направили письмо в надзорное ведомство с просьбой обратить внимание на выявленные нарушения и при подтверждении фактов принять меры прокурорского реагирования в отношении собственника здания и должностных лиц, ответственных за внешнее благоустройство города, передает пресс-служба организации.

