В Казани обрушилось заброшенное здание
В Казани на ул. Клары Цеткин, 23, напротив АЗС «Автодорстрой» на проезжую часть частично обрушилась стена двухэтажного заброшенного здания.
Ранее у здания частично обвалилась кровля. Площадь обрушения составила 180 кв. м, сообщает МЧС России.
Для ликвидации происшествия привлекли восемь единиц техники и 31 человек от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе три единицы техники и 11 человек от МЧС России.
Сейчас устанавливается причина произошедшего. Пострадавших и погибших нет.
Сейчас улицу Клары Цеткин из-за обрушения здания перекрыли.Происшествия Татарстан
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