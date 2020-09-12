В Казани обрушилось заброшенное здание

Фото: МЧС России

В Казани на ул. Клары Цеткин, 23, напротив АЗС «Автодорстрой» на проезжую часть частично обрушилась стена двухэтажного заброшенного здания.

Ранее у здания частично обвалилась кровля. Площадь обрушения составила 180 кв. м, сообщает МЧС России.



Для ликвидации происшествия привлекли восемь единиц техники и 31 человек от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в том числе три единицы техники и 11 человек от МЧС России.

Сейчас устанавливается причина произошедшего. Пострадавших и погибших нет.

Сейчас улицу Клары Цеткин из-за обрушения здания перекрыли.