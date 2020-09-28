Власти Армении запретили мужчинам призывного возраста выезжать из страны

Правительство Армении объявило о запрете выезда из страны для мужчин старше 18 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Это решение принято в соответствии с военным положением, введенным в стране ранее.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — сообщает пресс-служба кабмина Армении.

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В свою очередь власти Азербайджана заблокировали в стране работу Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других соцсетей, сообщает сервис NetBlocks.org. Ограничения введены для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Напомним, на выходных замороженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном перешел в горячую фазу. Страны ведут полномасштабные боевые действия с применением авиации, артиллерии и танков.