В Казани пройдут внеплановые проверки пожарной безопасности предприятий

Сегодня в исполкоме Казани начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов заявил, что в городе необходимо возобновить «внезапные проверки» предприятий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Проверки организуют, чтобы оценить соблюдение работниками организаций противопожарного режима и провести тренировки по эвакуации из здания в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Тимурханова, проверки городских унитарных предприятий планируют провести до 15 декабря.



Напомним, что в исполкоме Казани сообщили, что за восемь месяцев в городе произошло 1 164 пожара, что на 11,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

Сегодня пожарные ликвидировали возгорание в Ново-Савиновском районе Казани. На сгоревшем складе хранились полимерные твердые материалы — поролон и полиэтилен.