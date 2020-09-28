В Казани отмечают День памяти первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова

Фото: Максим Платонов

День памяти первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова начался с посещения его могилы на Арском кладбище. В этом году исполнилось 29 лет со дня его ухода из жизни. Журналисты «гавриловского призыва» возложили цветы и помянули своего главного редактора.

В этот день в Музее журналистики откроется выставка «Андрей Гаврилов и его Дело», а в Доме журналистов пройдет презентация альманаха «Казанские истории», посвященного истории газеты «Вечерняя Казань» за 1979—1993 годы. В нем журналисты, работавшие вместе с Гавриловым, поделились своими воспоминаниями о наиболее ярких моментах из жизни «Вечерки» и о ее главном редакторе.

Напомним, по инициативе Гаврилова была организована городская газета «Вечерняя Казань», первый номер которой вышел 1 января 1979 года. Гаврилов оставался главным редактором издания до конца жизни. В 1980-е годы газета обрела широкую популярность благодаря освещению острых тем, связанных как с жизнью Казани и Татарской АССР, так и с перестроечными событиями в СССР. Максимальный тираж «Вечерки» в годы перестройки достигал 230 тысяч экземпляров, ее читали почти в каждой казанской семье.