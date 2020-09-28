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Казанский невролог назвал симптомы микроинсульта

03:31, 28.09.2020
Казанский невролог назвал симптомы микроинсульта
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал о симптомах микроинсультов и первых действиях при их проявлении. Также он рекомендовал больше внимания уделять профилактике недуга.

Кроме проблем с речью и координацией, а также асимметрии лица есть и другие признаки:

  • Высокое давление, гипертонический криз
  • Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти
  • Слабость в кисти
  • Выпадение полей зрения. Слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей
  • Распирающая головная боль с рвотой
  • Головокружение
  • Снижение активности
  • Заторможенность
  • Потеря сознания
  • Двоение в глазах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперт рассказал изданию ura.ru, что обследоваться необходимо, даже если симптомы проявились на 15—30 минут и потом прошли. Если у вас был микроинсульт, то в течение года есть опасность уже полноценного инсульта.

В этом случае помощь необходимо оказать в первые полтора часа, это существенно увеличивает шансы спасти клетки мозга

Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, давления и холестерина, движение и правильное питание.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за коронавируса выросла смертность, вызванная инсультом и инфарктом.

ОбществоМедицина Татарстан
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