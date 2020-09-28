Казанский невролог назвал симптомы микроинсульта

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал о симптомах микроинсультов и первых действиях при их проявлении. Также он рекомендовал больше внимания уделять профилактике недуга.

Кроме проблем с речью и координацией, а также асимметрии лица есть и другие признаки:

Высокое давление, гипертонический криз

Онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти

Слабость в кисти

Выпадение полей зрения. Слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей

Распирающая головная боль с рвотой

Головокружение

Снижение активности

Заторможенность

Потеря сознания

Двоение в глазах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперт рассказал изданию ura.ru, что обследоваться необходимо, даже если симптомы проявились на 15—30 минут и потом прошли. Если у вас был микроинсульт, то в течение года есть опасность уже полноценного инсульта.

В этом случае помощь необходимо оказать в первые полтора часа, это существенно увеличивает шансы спасти клетки мозга

Чтобы не допустить развитие болезни, важна профилактика: контроль сахара, давления и холестерина, движение и правильное питание.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за коронавируса выросла смертность, вызванная инсультом и инфарктом.