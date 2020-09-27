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Дюпин выйдет в стартовом составе «Рубина» на игру с «Ротором»

17:49, 27.09.2020
Дюпин выйдет в стартовом составе «Рубина» на игру с «Ротором»
Фото: rubin-kazan.ru

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и казанским «Рубином».

Леонид Слуцкий выставил на игру вратаря Юрия Дюпина, который только недавно вернулся в общую группу после травмы. Также в атаке с первых минут появится Джордже Деспотович, а в центре поля сыграют Хван Ин Бом, Олег Шатов и Оливер Абильдгор.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Старфельт, Бегич, Уремович — Абильдгор, Шатов, Хван Ин Бом — Кварацхелия, Макаров, Деспотович.

Фото: vk.com/fcrk
СпортФутбол Татарстан
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