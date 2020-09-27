В следующем году тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%

Правительство России одобрило повышение для населения тарифов на электроэнергию с июля следующего года на 5%. Об этом сообщает «Интерфакс».



По опубликованному макропрогнозу Минэкономразвития на 2021—2023 годы, для промышленности рост тарифов сетевых организаций на 2021—2023 годы составит 3% ежегодно.

pravmin74.ru

Индексация тарифов на передачу электроэнергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно. Это необходимо, чтобы снизить объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе.

Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения: на 5% в год в 2021—2023 годы. Необходимость индексации тарифов на электроэнергию для населения более высокими темпами, чем для промышленности. Так Минэкономразвития объясняют необходимость индексации тарифов на электроэнергию для населения более высокими темпами, чем для промышленности.

Напомним, «Реальное время» сообщало о проблеме неплатежей за электроэнергию и мощность на оптовом рынке.