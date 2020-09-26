Президент Татарстана отменил карантин по бешенству в одной из деревень
В деревне Новое Балтачево Актанышского района Татарстана отменяется карантин. Такой указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом говорится в указе президента республики.
Карантин вводился два месяца назад из-за возможной вспышки бешенства. Сейчас ограничения отменены, поскольку за два месяца случаев заболевания бешенством у животных не зафиксировали.
Указ вступил в силу.
Ранее президент Татарстана подписал указ, снимающий карантин с садоводческого товарищества в казанском поселке Кульсеитово.Общество Татарстан
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