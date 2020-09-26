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Президент Татарстана отменил карантин по бешенству в одной из деревень

22:36, 26.09.2020
Президент Татарстана отменил карантин по бешенству в одной из деревень
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В деревне Новое Балтачево Актанышского района Татарстана отменяется карантин. Такой указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом говорится в указе президента республики.

Карантин вводился два месяца назад из-за возможной вспышки бешенства. Сейчас ограничения отменены, поскольку за два месяца случаев заболевания бешенством у животных не зафиксировали.

pixabay.com

Указ вступил в силу.

Ранее президент Татарстана подписал указ, снимающий карантин с садоводческого товарищества в казанском поселке Кульсеитово.

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