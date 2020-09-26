Врач рассказал, как бороться с осенней сонливостью

Врач-сомнолог Университетской клиники Казанского федерального университета Лилия Шагиахметова рассказала, как бороться с осенней сонливостью и не впасть в депрессию. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Первое — нужно соблюдать режим дня, то есть ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. «Старайтесь спать не менее 7—8 часов в сутки — это является наиболее оптимальным для восстановления организма», — сообщила врач.

Также, по ее словам, нужно спать днем 15—20 минут и вести здоровый образ жизни — заниматься умеренной физической активностью, принимать контрастный утренний душ, полезно и разнообразно питаться.

Чай и кофе — самые распространенные напитки, они помогают победить сон, рассказала Шагиахметова, но лучше ими не злоупотреблять: «Крепкий и здоровый сон ночью — залог бодрости днем. Поэтому за 2—3 часа до сна необходимо отложить в сторону все гаджеты. Вместо этого лучше принять ванну, почитать книгу, уделить время себе, чтобы отвлечься от негативных мыслей и переживаний».

Для того, чтобы избежать осенней депрессии, к которой могут привести сокращение светового дня, дождливая погода, серые краски вокруг и сонливость, нужно чаще выходить на улицу, устраивать прогулки, пикники с друзьями и близкими.

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Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, что днем можно спать не более часа, чтобы не сбить режим.