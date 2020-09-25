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«Уфа» арендовала у «Ростова» экс-защитника «Рубина» Плиева

21:34, 25.09.2020
«Уфа» арендовала у «Ростова» экс-защитника «Рубина» Плиева
Фото: vk.com/fcrostov

«Уфа» арендовала защитника «Ростова» Константина Плиева. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

В прошлом сезоне Плиев выступал на правах аренды за казанский «Рубин» и провел 13 матчей. В текущем чемпионате РПЛ он не провел ни одной игры.

По завершению арендного соглашения у «Уфы» будет приоритетное право на выкуп футболиста.

Напомним, ранее уфимский клуб подписал контракт с полузащитником Владиславом Камиловым, а также взяла в аренду хавбека киевского «Динамо» Ахмеда Алибекова.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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