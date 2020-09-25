«Уфа» арендовала у «Ростова» экс-защитника «Рубина» Плиева

«Уфа» арендовала защитника «Ростова» Константина Плиева. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

В прошлом сезоне Плиев выступал на правах аренды за казанский «Рубин» и провел 13 матчей. В текущем чемпионате РПЛ он не провел ни одной игры.

Константин Плиев продолжит карьеру в ФК «Уфа»!



Защитник Константин Плиев на правах аренды, с последующим правом выкупа, перешел в футбольный клуб «Уфа». Права на футболиста принадлежат «Ростову». pic.twitter.com/X6IEhvzffj — ФК УФА (@UfaFc) September 25, 2020

По завершению арендного соглашения у «Уфы» будет приоритетное право на выкуп футболиста.

Напомним, ранее уфимский клуб подписал контракт с полузащитником Владиславом Камиловым, а также взяла в аренду хавбека киевского «Динамо» Ахмеда Алибекова.