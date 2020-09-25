«Уфа» арендовала у «Ростова» экс-защитника «Рубина» Плиева
«Уфа» арендовала защитника «Ростова» Константина Плиева. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.
В прошлом сезоне Плиев выступал на правах аренды за казанский «Рубин» и провел 13 матчей. В текущем чемпионате РПЛ он не провел ни одной игры.
Константин Плиев продолжит карьеру в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) September 25, 2020
Защитник Константин Плиев на правах аренды, с последующим правом выкупа, перешел в футбольный клуб «Уфа». Права на футболиста принадлежат «Ростову». pic.twitter.com/X6IEhvzffj
По завершению арендного соглашения у «Уфы» будет приоритетное право на выкуп футболиста.
Напомним, ранее уфимский клуб подписал контракт с полузащитником Владиславом Камиловым, а также взяла в аренду хавбека киевского «Динамо» Ахмеда Алибекова.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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