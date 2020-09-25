Греф рассказал, как строятся отношения между «Сбером» и «Яндексом»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, взаимодействие с интернет-компанией «Яндекс» характеризуется как сотрудничеством, так и конкурированием. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Грефа, в «Сбере» уважают всех конкурентов: «Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки ни совершили, какие бы сделки ни совершил «Яндекс». Он обратил внимание, что противопоставление компаний не совсем корректно.

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Напомним, что «Яндекс» выкупит TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф».