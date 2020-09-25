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Экономика

Греф рассказал, как строятся отношения между «Сбером» и «Яндексом»

15:10, 25.09.2020 2
Греф рассказал, как строятся отношения между «Сбером» и «Яндексом»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, взаимодействие с интернет-компанией «Яндекс» характеризуется как сотрудничеством, так и конкурированием. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Грефа, в «Сбере» уважают всех конкурентов: «Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки ни совершили, какие бы сделки ни совершил «Яндекс». Он обратил внимание, что противопоставление компаний не совсем корректно.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, что «Яндекс» выкупит TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф».

Экономика
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:20
    Новое название Сбер попахивает какой-то дешёвкой, типа калаш (ак-47), апрашка(апраксин двор) и подобное, то же самре юмани вместо яндекc деньги.
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  • Анонимно 15:52
    Как не получить запрет УФАС по покупке одним банком (Сбербанк) другого банка (Тинькофф). Да очень просто: сделать вид, что разошелся с со своим партнером, а партнер после этого покупает банк. при этом партнер не перестал быть собственностью владельцев одного банка.... Теперь у владельцев одного банка увеличена доля в банковской сфере путем покупки другого банка. И Овцы целы и волки сыты.
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