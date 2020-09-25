Греф рассказал, как строятся отношения между «Сбером» и «Яндексом»
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, взаимодействие с интернет-компанией «Яндекс» характеризуется как сотрудничеством, так и конкурированием. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Грефа, в «Сбере» уважают всех конкурентов: «Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки ни совершили, какие бы сделки ни совершил «Яндекс». Он обратил внимание, что противопоставление компаний не совсем корректно.
Напомним, что «Яндекс» выкупит TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф».Экономика
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