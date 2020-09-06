«Дырка в полу за 200 тысяч»: студентка показала туалеты в лучшем вузе Татарстана

Фото: кадр видео из соцсети

В Сети появился ролик о состоянии туалета в главном корпусе Казанского федерального университета. Девушка сняла видео из туалета корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу просто находятся дырки.

«Туалеты в лучшем университете Татарстана... Где образование стоит 200 тысяч рублей [...] Записываю видео полностью — от туалета до входа, потому что тогда мне кто-то не поверил и сказали, что я сняла какие-то толчки на заправке», - сказала девушка, заметив, что в этот раз в туалете хотя бы есть мыло туалетная бумага.

В конце девушка добавила, что «образование там такое же, как эти туалеты».

Ролик набрал 25 тысяч лайков.

