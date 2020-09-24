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Приставы арестовали счета и квартиру Навального из-за долга Пригожину

16:05, 24.09.2020 1
Приставы арестовали счета и квартиру Навального из-за долга Пригожину
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что судебные приставы наложили арест на долю в квартире, принадлежащую оппозиционеру Алексею Навальному. Также арестованы и счета политика.

Арест был наложен еще 27 августа, рассказала Ярмыш.

Действия проведены из-за долга самого Навального, а также его Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь. Суд обязал их выплатить 88 млн рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Евгением Пригожиным. Позже он сообщил, что выкупил этот долг за 1 рубль, и теперь оппозиционеры должны лично предпринимателю.

Ранее Навальный уже объявлял, что вынужден ликвидировать юрлицо ФБК, поскольку счета фонда также заблокированы и он не может платить зарплату сотрудникам.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:13
    Бедные люди. Когда они успевают зарабатывать. Кто их кормит?
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