В Татарстане по горячим следам задержали автомобилиста, сбившего человека на дороге Казань — Шемордан

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана по горячим следам нашли водителя машины, скрывшегося с места смертельного ДТП. Им оказалась жительница Пестречинского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП случилось 22 сентября в 19.00 на 20-м км автодороги Казань — Шемордан. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость и совершил наезд на женщину, которая шла по дороге. От полученных травм жертва скончалась на месте ДТП. Водитель скрылся.

Фото: realnoevremya.ru

Виновная в ДТП сама явилась в отдел полиции и призналась в содеянном.



В отношении водителя составлены материалы по ч. 2 ст. 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и ч. 2 ст. 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») КоАП РФ.

Напомним, что в конце августа начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов заявил, что на дороге Казань — Шемордан зафиксирован рост числа погибших в ДТП.

