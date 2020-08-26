В ГИБДД Татарстана назвали дороги, где зафиксирован основной рост числа погибших в ДТП

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов сегодня на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения заявил, что основной рост числа погибших в ДТП зафиксирован на автодорогах Казань — Шемордан, Казань — Нурлат и Казань — Малмыш.

Он добавил, что в Татарстане по-прежнему отмечается рост основных показателей (ДТП — на 21, погибших — на 1 человека, раненых — на 33) не смотря на определенную стабилизацию дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах регионального значения.

Глава ведомства также отметил, что эти проблемные зоны уже обсуждались комиссией в мае этого года: «Необходимо продолжить работу по внедрению эффективных инженерных решений: обустройство дорог искусственными неровностями, дополнительными знаками и барьерным ограждением».

Ранее Габдурахманов сообщил, что число погибших на 100 тыс. населения (социальный риск) в Татарстане составило 3,9%, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе и одним из лучших среди субъектов России.



