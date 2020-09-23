В Казани подскочил спрос на репетиторов

Казанцы чаще всего хотят подтянуть математику и русский

В Казани активизировались репетиторы: в конце августа — начале сентября 2020 года предложение услуг выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По данным аналитиков «Авито Услуг», спрос тоже значительно вырос, на 37%.

Чаще всего репетиторов в столице Татарстана ищут для того, чтобы подтянуть математику (34%) и русский язык (24%). Гораздо меньше казанцев интересуют персональные преподаватели по английскому языку (4%) и обществознанию (3%).

По росту предложения лидирует обществознание (+59%), а по росту спроса — английский язык (+53%). Уже сейчас некоторые начали нанимать репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ: спрос на их услуги составляет 20%, а предложение — 22%.

Уже сейчас некоторые начали нанимать репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ. Фото Максима Платонова

В среднем за час времени репетиторства в Казани придется выложить 500 рублей. Но также можно найти репетитора по турецкому языку за 300 рублей, преподавателя по китайскому языку за 800 рублей и репетитора по математике за 1000 рублей. Встречаются и совсем необычные предложения: например, персональный преподаватель по рисованию портретов и картин на заказ (300 рублей в час), репетитор по скрипке (500 рублей) и флейте (400 рублей).

Русский язык стоит дешевле, чем остальные предметы

Аналитики «Авито Услуг» отмечают — сейчас идет традиционный сезон поиска репетиторов для школьников. Отсюда рост спроса (18%) и предложений (31%). По уровню спроса на услуги репетиторов опять же лидируют математика (35%) и русский язык (21%). Отметим, что последний по Казани стал даже популярнее.

По количеству предложений также лидируют математика и русский, а вот в целом по росту предложения и спроса за год по России лидирует английский язык (+55% и +21% соответственно).

Сейчас идет традиционный сезон поиска репетиторов для школьников. Отсюда рост спроса (18%) и предложений (31%). Фото: edu54.ru

Средняя цена услуг репетиторов, как и в Казани, составляет 500 рублей за час занятий. Дешевле обойдется русский язык — стоимость занятия колеблется на уровне 450 рублей.

Самые дорогие услуги репетитора наблюдаются в Москве — 800 рублей. Меньше всего — 400 рублей — услуги преподавателя стоят в Ижевске, Барнауле, Волгограде, Челябинске, Саратове, Омске и Тольятти. В целом цены на услуги школьных преподавателей за год не изменились.

Дарья Пинегина