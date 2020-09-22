Андрей Малахов в «Прямом эфире» расскажет об отшельнике из Челнов

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Сегодня в 17.15 в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» расскажут о жителе Набережных Челнов Владимире Сухове, который живет в лесу. Выпуск будет называться «Гарем в лесу: отшельник разбивает семьи».

По данным СМИ, Сухов более шести лет живет в лесу.

«Так кто же на самом деле такой Владимир Сухов — просветленный учитель, который помогает женщинам найти себя, или аферист, у которого восемь детей от влюбленных в него пациенток?» — говорит в анонсе Малахов.