В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж благополучно катапультировался. Летчики уже вышли на связь.
«Двадцать второго сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», — сообщила пресс-служба ЗВО.
Самолет упал в лесу, уточняет «РИА Новости». На земле разрушений нет.
Напомним, в декабре 2019 года в Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57, который должны были передать на вооружение ВКС РФ.Происшествия
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