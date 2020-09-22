В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж благополучно катапультировался. Летчики уже вышли на связь.

«Двадцать второго сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», — сообщила пресс-служба ЗВО.

Самолет упал в лесу, уточняет «РИА Новости». На земле разрушений нет.

realnoevremya.ru

Напомним, в декабре 2019 года в Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57, который должны были передать на вооружение ВКС РФ.