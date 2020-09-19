Врачи Арской больницы не смогли диагностировать у девочки кисту яичника, возбуждено уголовное дело

Врачи Арской центральной районной больницы не смогли определить у девочки кисту левого яичника и направили ее на консультацию к педиатру. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил ведущий Рамиль Шарафиев.

По его словам, врачи Арской ЦРБ, сделав его племяннице анализ и не обнаружив аппендицит, оставили ее на два дня под наблюдением. Выписали ребенка со словами «Консультация у педиатра по месту жительства и таблетки НОШПА».

Все это время у девочки не переставал болеть живот. Позже на УЗИ врачи обнаружили у нее кисту левого яичника.



Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура Арского района признала это решение законным и обоснованным.

Расследование взято на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.