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В дальнем селе Зеленодольского района достроили клуб

22:42, 21.09.2020
В дальнем селе Зеленодольского района достроили клуб
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В селе Уразла Зеленодольского района открылся новый клуб. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Строительство центра велось по программе строительства объектов культурного назначения национального проекта «Культура». В здании разместились Дом культуры и библиотека. Клуб рассчитан на 50 человек.

Село Уразла располагается на границе с Марий Эл. В честь открытия многофункционального центра выступил Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Ранее глава Минкульта России поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение нацпроекта «Культура».

Общество Татарстан
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