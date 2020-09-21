В дальнем селе Зеленодольского района достроили клуб

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В селе Уразла Зеленодольского района открылся новый клуб. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Строительство центра велось по программе строительства объектов культурного назначения национального проекта «Культура». В здании разместились Дом культуры и библиотека. Клуб рассчитан на 50 человек.

Село Уразла располагается на границе с Марий Эл. В честь открытия многофункционального центра выступил Государственный ансамбль песни и танца РТ.



Ранее глава Минкульта России поблагодарила Татарстан за безупречное исполнение нацпроекта «Культура».

