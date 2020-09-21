Новости происшествий

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Новость о двойном суициде солдат-срочников в Казани оказалась фейком

12:10, 21.09.2020

Сегодня один из татарстанских телеграм-каналов поделился с читателями печальной новостью, утверждая, что в минувшие выходные на территории 33-го военного городка якобы произошел двойной суицид среди солдат-срочников отдельной роты сопровождения воинских грузов. Источники «Реального времени» в правоохранительных органах эту информацию опровергают.

«По факту распространения недостоверной информации командованием будет дана жесткая оценка», — сообщил «Реальному времени» один из высокопоставленных представителей силового блока, не уполномоченный давать официальные комментарии.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также