В Татарстане легковушка вылетела с трассы, пострадали три человека

Возле села Танайка Елабужского района в Татарстане около 5 часов вечера легковой автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел с трассы в кювет, сообщает «Татар-информ».



Автомобиль получил серьезные повреждения: практически все стекла разбиты, сильно поломан кузов.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали три человека, сейчас они в больнице. Их состояние неизвестно.