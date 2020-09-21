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Происшествия

В Татарстане легковушка вылетела с трассы, пострадали три человека

09:19, 21.09.2020

Возле села Танайка Елабужского района в Татарстане около 5 часов вечера легковой автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел с трассы в кювет, сообщает «Татар-информ».

Автомобиль получил серьезные повреждения: практически все стекла разбиты, сильно поломан кузов.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали три человека, сейчас они в больнице. Их состояние неизвестно.

Происшествия Татарстан
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